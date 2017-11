Com serà el camió elèctric que Tesla presenta aquesta nit?

L'empresari sud-africà Elon Musk tornarà a ser el centre de l'atenció informativa aquest dijous al vespre (la matinada de divendres, hora catalana) amb la presentació del primer camió elèctric -i presumiblement autònom- de la història de la indústria automotriu.

L'arribada del 'semi truck' -és a dir, camió lleuger- de Tesla és un autèntic baló d'oxigen pels californians, per primer cop en entredit a causa dels continuats retards en la fabricació del Model 3 i les quantioses pèrdues que arrossega la companyia en l'actual exercici comptable.

Tot i que Tesla no ha facilitat cap dada o xifra oficial del seu nou vehicle (i segurament ens reservi alguna sorpresa durant la presentació), ja s'han filtrat algunes informacions al respecte del sistema de propulsió o autonomia del 'semi truck' de Tesla.

Elèctric i potent

L'esquema elèctric del camió de Tesla és innegociable, però sí s'han generat alguns dubtes al voltant de l'autonomia real d'aquest vehicle, i la seva utilitat real com alternativa als camions tradicionals.

Segons apunten les primeres informacions, el camió de Tesla disposarà d'unes grans bateries sota la cabina que haurien de permetre una autonomia d'ús real entre els 300 i els 400 quilòmetres, tot i que algunes previsions més optimistes apunten que podria arribar als 500 quilòmetres d'autonomia.

El que sembla molt clar és el fet que el camió de Tesla utilitzarà dos motors elèctrics -no sabem si encara sobre cada eix o directament sobre cadascuna de les rodes davanteres- amb una potència combinada que podria arribar, en el millor dels casos, al llindar dels casos, als 1.000 CV de potència.

La revolució autònoma

Fins aquí el camió de Tesla no és gaire diferent dels camions elèctrics presentats per Mercedes-Benz, per exemple. La gran diferència amb els seus rivals és que el camió de Tesla utilitzarà el nivell 3 de conducció autònoma, i fins i tot preveu la possibilitat d¡adoptar el nivell 4 de conducció en un futur no massa llunyà.

Cap altre camió pot oferir, ara mateix, un nivell 3 de conducció autònoma

D'aquesta manera Tesla inicia el camí cap a la distribució autònoma i elèctrica de mercaderies, un nou horitzó que obre un nou ventall de possibilitats molt gran. Amb tot, el camió de Tesla no es començaria a fabricar en un interval de temps inferior als 2 anys.