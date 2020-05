Tesla rebaixa el preu dels seus cotxes per incentivar les vendes

Tot i que les vendes de Tesla s'han mantingut més estables que les de la majoria de fabricants de cotxes de combustió durant el confinament i aturada provocada per la crisi del covid-19, Tesla ha decidit apostar per incentivar les vendes de cotxes nous i superar aquest daltabaix tan aviat com sigui possible.

Els californians han rebaixat el preu dels seus cotxes principals, el Model S, el Model X i el Model 3, amb descomptes de fins a 5.000 dòlars sobre el preu de venda fixat just abans de l'esclat de la pandèmia.

Per exemple, el Model X o el Model S Long Range Plus (amb autonomies optimitzades fins a 560 i 630 quilòmetres respectivament) tenen ara un preu de 74.900 dòlars als Estats Units, és a dir, poc més de 67.000 euros per als models més equipats i potents de la marca nord-americana.

Malauradament, les rebaixes de Tesla només afecten el mercat xinès i nord-americà, i Europa queda de moment al marge de les rebaixes de preu dels cotxes, tot i que és possible que la marca també acabi rebaixant el preu dels seus productes al Vell Continent durant les properes setmanes.

A més d'aquesta possible rebaixa del preu de compra cal considerar que la Unió Europea està estudiant eliminar l'IVA de tots els cotxes elèctrics –cosa que suposaria una rebaixa del 21% en el cas espanyol–, una combinació que podria fer realment competitius els cotxes elèctrics de Tesla enfront dels principals fabricants tradicionals.