Tesla patenta un làser per netejar els parabrises dels seus cotxes

Un dels pilars de l’èxit de Tesla és la seva decidida aposta pels cotxes autònoms. El sistema Autopilot és un mode de conducció autònoma que funciona realment bé –tot i que encara no ha arribat a poder prescindir de la supervisió humana–. Però l’Autopilot, o qualsevol altre sistema de conducció autònoma, necessita que els sensors i les càmeres que proporcionen informació de la realitat (càmeres, sensors i radars) que envolta el vehicle estiguin en bones condicions i preferentment nets.

Tesla ha decidit desenvolupar un sistema de neteja de càmeres, sensors i vidres mitjançant raigs làser que actuen sobre la superfície de la carrosseria i detecten la brutícia acumulada als vidres, càmeres i sensors. A més, és capaç d’eliminar la brutícia fins i tot amb el cotxe en moviment.

Ara bé, aquest sistema necessita que els parabrises o els sensors i càmeres dels cotxes disposin d’una cobertura específica d’òxid d’indi i estany i un semiconductor que eviti que els làsers facin malbé els vidres del cotxe, més enllà de la brutícia acumulada.

Els projectors del làser es col·locarien sobre el capó, els baixos i el para-xocs posterior dels cotxes i es projecten directament sobre el parabrises, retrovisors i vidre posterior, a part de les diverses càmeres i sensors repartits per la carrosseria dels cotxes.

Tot i que la marca californiana ha registrat la seva patent a l’oficina dels Estats Units, no hi ha cap mena d’informació que detalli quan tenen pensat començar a utilitzar-la en els seus cotxes elèctrics, ni si el preu d’aquest sistema serà prou competitiu per utilitzar-lo en cotxes en sèrie.