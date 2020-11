Tesla ja parla català

Tot i que milers d’usuaris ho reclamaven des de feia temps, fins ara cap fabricant automobilístic havia inclòs la llengua catalana entre els idiomes que es poden configurar per fer servir el sistema d’infoentreteniment del vehicle. Contra tot pronòstic, el primer a fer-ho no ha sigut cap fabricant automobilístic amb seu a Catalunya (com ara Seat, Cupra o la nova Hispano Suiza), sinó que ha sigut Tesla, la marca californiana especialitzada en la fabricació de cotxes elèctrics.

Avui vull felicitar a TESLA, perqué en la seva última actualització (al menys de model 3), ha incorporat el català com a idioma a escollir. Ara només falta que hi sigui als comanaments de veu. Ànims TESLA!!! @jcanadellb — Jaume Aragall 🎗 (@JAARCL) November 9, 2020

Tesla ha incorporat la possibilitat de configurar en llengua catalana qualsevol dels seus cotxes gràcies a l’actualització 10.2 del seu software, que s’ha instal·lat automàticament en tots els cotxes de la marca. Amb tot, aquesta actualització només afecta les pantalles del sistema d’infoentreteniment i no inclou, de moment, la possibilitat que el sistema entengui ordres per veu en llengua catalana.

I per què Seat encara no ho ha fet?

Durant les presentacions dels Seat i Cupra León vam poder preguntar a diversos membres de l’equip de desenvolupament del sistema d’infoentreteniment de Seat –i de Cupra– sobre la possibilitat tècnica d’incorporar el català en els menús i ordres de veu dels nous models de la marca, i ens van confirmar que aquesta era una possibilitat tècnica relativament senzilla però que de moment no han rebut cap ordre per part de la cúpula directiva per incorporar la llengua catalana als seus vehicles.

De fet, aquest no és un tema nou: ja el vam tractar en un reportatge ara fa tres anys, en el qual diversos experts apuntaven que disposar d'un programari propi en llengua catalana no seria cap gran dificultat per als grans fabricants d'automòbils. Es tracta, doncs, d'una qüestió de voluntat. I en aquest cas Tesla ha avançat –un cop més– la resta de fabricants convencionals.

Tesla i Barcelona, una llarga història d'amor

Tesla sempre ha mostrat predilecció per la capital catalana, tal com demostra el fet que hagi fet de Barcelona la seva seu social i fiscal del mercat espanyol i portuguès (i també andorrà) o que la primera botiga física de tota la Península s'ubiqués al carrer Rosselló, 257 de Barcelona.

Aquesta aposta de la marca californiana per Barcelona i Catalunya ha mostrat els seus fruits en més d’una ocasió, ja que Catalunya lidera la transició al cotxe elèctric, el Tesla Model 3 és el cotxe elèctric més venut a Catalunya amb molta diferència i triplica les vendes de Tesla a la resta de l’estat.