Tesla anuncia la tercera generació de ‘Superchargers’

L’encara president de Tesla, l'excèntric emprenedor sud-africà Elon Musk, va anunciar al seu compte de Twitter que la xarxa de ‘Superchargers’ de Tesla arribarà a cobrir el 95% del territori dels països on la marca californiana és present i ven cotxes, com ara el nostre.

Tesla Supercharger capacity will double by end of next year. Expect to be within range of 95% to 100% of population in all active markets.