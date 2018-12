El Tesla Model 3 ja té preu oficial al nostre país: 59.100 euros

Les primeres unitats del Model 3 es començaran a entregar als clients de Tesla a l’estat espanyol a partir del mes de febrer de l’any vinent, i tindran un preu final de 59.100 euros, la tarifa de la versió amb dos motors elèctrics i tracció integral. La variant esportiva d’altes prestacions Performance, per la seva banda, tindrà un preu de 70.100 euros.

Els 59.100 euros que Tesla demana pel Model 3 queden lluny dels 35.000 dòlars que va prometre Elon Musk per a aquesta berlina ‘assequible’, però l’estratègia de Tesla passa per prioritzar la venda dels cotxes que deixen més marge comercial per maximitzar els beneficis. De fet la variant del Model 3 que costarà 35.000 dòlars, amb una potència d’uns 230 cavalls i tracció posterior, encara ni tan sols s’ha començat a fabricar, i la seva arribada al nostre mercat ni tan sols té data prevista.

Els Model 3 a la venda per 59.100 euros disposaran d’una autonomia de 544 quilòmetres, i inclourà un equipament de sèrie generós que inclou llandes de 18 polzades, la gran tauleta central, materials nobles amb uns bons ajustaments i acabats i poden carregar les bateries en qualsevol Supercharger o en un punt CCS de la xarxa pública.

La versió Performance, per la seva banda, justifica els 70.100 euros que costa amb una posada a punt més específica, llandes de 20 polzades, un aleró de fibra de carboni, un mode de conducció específic anomenat ‘track mode’, que permet derrapar de manera controlada, i unes prestacions d’infart que permeten que acceleri de 0 a 100 en 3,7 segons.

Totes dues variants del Model 3 poden incloure opcionalment el sistema 'autopilot', que ja utilitzen els Model S i Model X amb un sobrecost de 5.300 euros i que permet que el cotxe circuli de manera autònoma en moltes situacions. De fet, el nou 'autopilot' té una nova actualització que permet baixar del cotxe i fer que ell aparqui de manera autònoma i automàtica o entrar i sortir de places estretes sense haver de pujar o baixar del cotxe.

Les entregues que comencen al febrer responen a les reserves més antigues i les configuracions més cares de manera prioritària, i els reservistes rebran un correu electrònic en què podran confirmar el seu Model 3 en ferm. Si no ho fan, els reservistes que van pagar 1.000 euros per encarregar la comanda podran recuperar els seus diners de manera automàtica.