Tarraco e-Hybrid, el primer SUV híbrid endollable de Seat, a la venda per 45.890 euros

Finalment Seat ha fet públics els preus del seu segon vehicle híbrid endollable, el Tarraco e-Hybrid, un SUV de 245 CV de potència i 400 Nm de parell i una autonomia en mode totalment elèctric d’uns 50 quilòmetres gràcies a les seves bateries de liti de 13 kWh de capacitat i que promet emissions de CO 2 inferiors als 47 grams per quilòmetre, amb una velocitat punta de 217 km/h i una acceleració de 0 a 100 en només 7,4 segons.

Pel que fa a la mecànica, aquest Tarraco e-Hybrid marida un motor de gasolina de quatre cilindres i 150 CV amb un d’elèctric de 115 per obtenir la potència total conjunta de 245 CV, gestionats per un canvi automàtic DSG de sis relacions i doble embragatge. A més, les bateries de 13 kWh del SUV ecològic de Seat es poden carregar en tres hores i mitja en un punt de tipus Wallbox de 3,6 kW de potència, o en unes cinc hores en un endoll domèstic de 2,3 kW.

A l’hora de circular, el Tarraco e-Hybrid arrenca per defecte en mode elèctric, tot i que si el nivell de càrrega de bateria és baix o se circula per sobre dels 140 km/h (en els indrets on això és permet, com ara les Autobahn alemanyes), el motor de combustió entra en acció de manera automàtica tot i que se seleccioni el mode de conducció elèctric.

Aquest totcamí ecològic representa el pinacle tecnològic de la marca catalana (de fet, és el vehicle de més qualitat i més potent que tindrà el catàleg de Seat), ja que es posicionarà per davant de la resta de models de la marca de Martorell. Aquest SUV de fins a set places, que per primer cop en la història es fabrica a Alemanya, comparteix plataforma i tecnologia amb el Volkswagen Tiguan i Tiguan Allspace, tot i que es posiciona un esglaó per sota del seu homòleg de Volkswagen al mercat.

El nou Tarraco e-Hybrid comptarà amb dues línies d’equipament anomenades Xcellence (amb un preu base de 45.890 euros) i FR, que tindrà un preu d’entre 46.640 i 48.480 euros, descomptes promocionals a part. A més de les seves especificitats dinàmiques, el Tarraco e-Hybrid FR presenta algunes novetats estètiques com ara un nou aleró i llandes específiques, logos FR a la part frontal i posterior, un nou color de carrosseria anomenat fura grey i una nova llum posterior horitzontal que aquest cop sí que és totalment funcional i no únicament decorativa.

Les versions FR també disposen opcionalment del sistema de control de xassís adaptatiu DCC, que millora el seu comportament dinàmic. Pel que fa als interiors, Seat hi estrena una nova pantalla tàctil central que arriba a les 9,2 polzades, nous seients esportius davanters d’estil bucket, entapissats amb fil vermell, pedals d’alumini i un volant esportiu FR en les versions esportives.