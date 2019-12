TOGG, el somni elèctric d’Erdogan

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ja fa temps que té un pla per complir una vella aspiració nacional: tenir una marca de cotxes turca. Tot i que la República de Turquia té més de vuitanta milions d’habitants i que en el país hi fabriquen diverses marques com Fiat, Renault, Toyota o Hyundai, el fet de tenir un fabricant nacional és una vella aspiració del govern de la Sublim Porta.

TOGG és un acrònim de Turkey’s Automobile Initiative Group, un grup fundat el 2017 i que aglutina els esforços de cinc grans grups industrials turcs i el suport tàcit de les institucions governamentals. L’objectiu del TOGG és començar a entregar com més aviat millor les primeres unitats dels seus dos primers models elèctrics (un SUV de 200 CV i tracció posterior i una berlina de tres volums de tall esportiva, en tots dos casos sorgits de l'estudi de disseny italià Pininfarina).

El primer cotxe elèctric de la marca turca hauria de ser una realitat l’any 2022, una fita que requereix posar en marxa tan aviat com sigui possible la seva planta situada a la ciutat de Bursa, la quarta ciutat del país i autèntic centre neuràlgic i industrial de Turquia. La planta de Bursa, construïda en uns terrenys requalificats expressament pel govern d'Ankara i que gaudeix de diverses exempcions fiscals, tindrà una capacitat de producció superior a les 175.000 unitats anuals.

La nova marca turca té una inversió prevista superior als 3.300 milions d'euros, i donarà feina a més de 4.000 treballadors. A més a més la planta de Bursa aprofitarà la infraestructura i xarxa de proveïdors existent, ja que a la mateixa ciutat hi ha un centre de producció de Renault on fabriquen el Clio per a tot el món.

El pla industrial de TOGG inclou quatre models elèctrics més en un futur no massa llunyà, amb autonomies al voltant dels 500 quilòmetres i una forta càrrega tecnològica. De fet, el primer model de TOGG prescindeix dels retrovisors convencionals i els substitueix per sis pantalles digitals repartides pel seu interior.

A ningú se li escapa que amb aquest moviment el govern d’Erdogan vol posicionar Turquia en el mapa europeu de fabricants automobilístics, i que li serà molt difícil fer-se un lloc en el sempre exigent mercat premium europeu, dominat amb mà de ferro pels fabricants alemanys, país amb el qual Turquia manté una relació especial pels forts vincles produïts per les massives migracions de ciutadans turcs al cor de la Unió Europea.