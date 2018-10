T-Cross, l’aposta 'crossover' urbana i moderna de Volkswagen

Fins ara Volkswagen no havia volgut entrar en el segment dels SUV petits o totcamins urbans, un mercat competitiu on els marges comercials no són massa elevats i la competència (començant pel seu cosí català Seat Arona) realment dura.

Però com ha reconeix el cap de projectes de la marca alemanya Felix Kaschützke “Volkswagen mai és la primera en els nous segments, però quan hi entra és per convertir el seu cotxe en el millor del mercat”. I amb el T-Cross els de Wolfsburg confien tocar la tecla adequada per conquerir el segment: un disseny particular –sobretot en la zona posterior del cotxe, una oferta de motors eficients i una bona versatilitat són els pilars sobre els quals Volkswagen vol bastir els èxits del nou T-Cross.

El nou T-Cross utilitza la nova plataforma MQB A0 (que ja utilitzen els nous Seat Arona i Ibiza) amb un sistema de tracció davantera i dues motoritzacions gasolina 1.0 TSI de tres cilindres de 95 o 115 CV o un motor dièsel de quatre cilindres 1.6 TDI de 95 CV que en tots els casos respecten la nova normativa d’emissions Euro 6d-TEMP, segons assegura la marca.

Aquest nou SUV urbà fa 4’11 metres de llarg i té una batalla o distància entre eixos prou generosa que arriba als 2’56 metres, que permet encabir quatre ocupants adults sense grans problemes al seu interior, però la cinquena plaça (la corresponent a la posició posterior central) és realment limitada i només es pot fer ús en desplaçament curts.

Els seients posteriors també es poden desplaçar horitzontalment fins a 14 centímetres, permetent una capacitat de maleter de fins a 445 litres, una xifra molt elevada en aquest segment.

A més a més el nou T-Cross arriba farcit amb un important equipament tecnològic i de seguretat de sèrie que inclou el sistema ‘Front Assist’ amb detecció automàtica de vianants, sistema de frenada d’emergència, avisador i sistema de manteniment de carril ‘Lane Assist’, control de creuer adaptatiu i assistent d’aparcament amb sensors de proximitat.

El primer SUV petit de la història de la marca es començarà a fabricar a finals d’aquest any a la planta navarresa de Landaben, on compartirà línia amb el Polo, model del qual deriva gairebé en la seva totalitat i comparteix infinitat d’elements mecànics, tecnològics i modulars.