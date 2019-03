Skoda vol fabricar un cotxe elèctric 'low cost'

Skoda va deixar tothom bocabadat a Ginebra amb el nou Vision iV, el prototip del futur SUV elèctric que la marca txeca començarà a fabricar durant el 2020 i que utilitzarà la plataforma MEB del grup Volkswagen, compartint així molts elements estructurals i mecànics amb el Seat el-Born.

Però els plans de la marca txeca ja van més enllà d’aquest primer model i ja plantegen la possibilitat de desenvolupar una versió econòmica o ‘low cost’ dels cotxes elèctrics del grup Volkswagen utilitzant la mateixa plataforma però amb acabats més econòmics i potències i autonomies més discretes, ideals per moure’s per entorns urbans. De fet, va ser el mateix CEO del grup Volkswagen, l’alemany Bernhard Maier, que va anunciar els plans de la matriu de la Baixa Saxònia amb la seva filial txeca en un futur no gaire llunyà, amb l’any 2023 en el seu horitzó.

Aquest futur elèctric assequible no hauria de substituir l’actual Skoda eCitigo, l’urbà elèctric txec que veurà la llum aquest 2019, sinó compartir amb ell presència al catàleg de models de la marca.

Per acabar, el mateix Maier va afirmar que la seva idea és “fabricar el cotxe elèctric assequible de Skoda a la mateixa planta de Kvasiny, a la República Txeca”, on fins ara es fabrica la versió híbrida endollable (PHEV) del Superb, la berlina insígnia de la marca bohèmia.