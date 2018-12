Seat supera els 10 milions de cotxes fabricats a Martorell

La fàbrica de Seat a Martorell està d’enhorabona. Aquest 2018 celebra els seus primers 25 anys d’història, una fita a la qual cal sumar ara els més de 10 milions de cotxes que ha fabricat durant aquests anys corresponents a 39 models diferents, entre els quals cal incloure els Audi Q3 i A1, que també s'han fabricat a la planta catalana.

I és que la planta de Martorell va ser inaugurada l’any 1993 després d’una inversió d’uns 244.500 milions de pessetes, uns 1.470 milions d’euros. Es tancava així el cicle de producció a la Zona Franca, on Seat va fabricar durant més de 40 anys.

Actualment la planta de Seat a Martorell té més de 12.500 treballadors i disposa de més de 2.000 robots totalment digitalitzats que li permeten tenir una capacitat de producció d’uns 2.400 cotxes cada dia a un ritme d’un cotxe cada 30 segons.

El cotxe deu milions ha sigut un Arona FR 1.5 TSI amb carrosseria de dos colors que estarà exposat a la fàbrica per commemorar l’efemèride. L’elecció d’aquest model no ha sigut casual, ja que l’Arona utilitza la plataforma MQB A0, una plataforma estructural que comparteix amb els Ibiza i A1, que també es fabriquen a Martorell, i que permet ajustar la producció amb més facilitat, per augmentar la competitivitat de la fàbrica.