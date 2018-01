Seat contracta 115 nous treballadors fixes a Martorell

La planta de Seat a Martorell funciona a uns nivells de qualitat i productivitat fins ara mai assolits per la marca catalana. L’augment de la producció generats per la creixent demanda dels nous Ibiza i Arona i el bon funcionament del León -tot i ser un model veterà- han esperonat als del Baix Llobregat per contractar 115 treballadors nous de manera indefinida, tal com ja va avançar el Diari ARA fa dues setmanes.

Els 115 nous treballadors fixos -als que cal sumar uns altres 150 contractes indefinits signats durant el passat mes de desembre- ja havien treballat a la fàbrica de Martorell, tot i que mitjançant contractes temporals o eventuals. Amb aquestes noves incorporacions, la plantilla de Seat arriba als 14.672 treballadors, esdevenint de llarg l’empresa amb més operaris de tot el país.

L’Audi A1 ja sobrevola Martorell

La planta de Martorell ja està gairebé preparada per l’inici imminent de fabricació del nou Audi A1, el model que substituirà al Q3 en una de les línies de producció de la fàbrica. De fet aquests dies ja haurien d'haver començat a veure’s les primeres unitats pre-sèrie per les instal·lacions de Seat.

L’Audi A1 utilitza la mateixa plataforma i estructura que els nous Ibiza i Arona, l’anomenada plataforma MQB A0, que va estrenar l’Ibiza ara fa uns mesos. Amb l’arribada de l’A1 la planta de Martorell es converteix en el principal centre del grup Volkswagen especialitzat en els cotxes utilitaris, un dels segments més venuts de tot el mercat, i que per tant haurien d’incrementar encara més la producció total de la fàbrica de Martorell durant aquest 2018.