La producció del Seat Tarraco arrenca a Alemanya

Seat ja havia fabricat un cotxe a Alemanya: entre els anys 1996 i 1998 el petit Arosa ja s’havia fabricat a Wolfsburg. I fins ara la planta de Wolfsburg, bressol del totpoderós grup Volkswagen, només havia fabricat aquest cotxe d’una marca estrangera, ja que els altres tres models que han estat fabricats a la planta de la Baixa Saxònia han estat models Audi (l’Audi 50 entre els anys 1974 i 1978, l’Audi 80 de 1994 a 1998 i l’Audi 100 entre els anys 1993 i 1997).

Però per primer cop en el segle XXI la planta de Wolfsburg acollirà la fabricació d’un model que no sigui un Volkswagen. I és que les sinergies internes del grup i l’especialització de la planta de la Baixa Saxònia -ja fabrica Tiguan i Touareg, models que comparteixen plataforma i molts elements mecànics i tecnològics amb el Tarraco- han acabat provocant que el primer SUV gran de la marca catalana acabi fabricant-se a l’estranger.

De fet el president de Seat Luca de Meo havia afirmat que fabricar el Tarraco a Martorell hauria suposat “una inversió de molts milions d’euros” per adequar les instal·lacions del Baix Llobregat i crear una línia de producció específica pel Tarraco, mentre que aprofitar les instal·lacions de Wolfsburg suposava un important estalvi dels costos de producció.

Aquestes explicacions, però, no han acabat de convèncer als sindicats dels del Baix Llobregat, que veuen amb certa impotència com la planta catalana s’està especialitzant en fabricar cotxes petits (León, Ibiza, Arona i Audi A1) que deixen un marge comercial inferior al dels cotxes que ara es fabriquen a Wolfsburg, per exemple.