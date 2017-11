Seat Ibiza TGI, el model ecològic més barat mai fabricat a Catalunya

L’aposta de Seat pel GNC (Gas Natural Comprimit) no és nova, però en l’actual context d’anticicló i alts índex de contaminació pren més protagonisme que mai fins ara. Ja no hi ha excuses per no comprar un model de baixes emissions: aquest Ibiza és ecològic, barat i té tot allò que un cotxe necessita en matèries de seguretat, tecnologia i comoditat.

Aquesta versió TGI de l’Ibiza utilitza un motor tricilíndric d’un litre de cilindrada que arriba als 90 CV de potència i els 160 Nm de parell màxim. Aquest propulsor pot funcionar amb gas -té un dipòsit de 13 quilos de gas sota el maleter- però també amb gasolina, i manté un dipòsit de 40 litres d’aquest combustible.

El motor, associat a una caixa de canvis de 5 velocitats, promet consums molt econòmics, ja que el cotxe prioritza l’ús del gas per sobre de la benzina, i tan sols quan el dipòsit de GNC ha quedat absolutament buit comença a fer servir el dipòsit de gasolina. Així doncs, i gràcies al preu del gas, és possible efectuar recorreguts de 100 quilòmetres per tan sols 2’8 euros i obtenir una autonomia teòrica d’uns 1.300 quilòmetres. Això sí, us convé assegurar-vos que teniu un punt de gas no massa lluny de casa. Ho podeu consultar a aquest mapa:

El fet de fer un cotxe catalogat com ‘ECO’ per la DGT permet que els compradors puguin acollir-se al pla MOVALT, que suposa un estalvi de 2.500 euros, que sumats als descomptes promocionals de la marca deixa el preu final de les versions Reference en uns més que atractius 10.910 euros.