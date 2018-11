La Royal Enfield KX Concept, una obra d’art de dues rodes

Royal Enfield ha presentat la KX Concept a Milà, un prototip que mostra les línies mestres del disseny de les motocicletes de la multinacional índia. En aquest cas, la KX Concept és una reinterpretació de les mítiques motos de la marca durant els anys 30 del segle passat, amb alguns detalls futuristes i la introducció de noves tecnologies com els fars led o el quadre d'instruments digital.

El que més destaca d’aquesta Royal Enfield KX Concept és el disseny allargat i ample del seu dipòsit, que contrasta amb una moto amb una silueta realment baixa que proporciona a la moto una aparença molt 'custom'.

Aquesta Royal Enfield KX Concept té unes llandes forjades d’aliatge realment grans amb un disseny clàssic i un nou disseny de la forquilla i les suspensions davantera i posterior i unes cues d’escapament pronunciades que dialoguen amb la resta de la moto i creen una autèntica obra d’art atemporal.

Mecànicament podem observar que la Royal Enfield KX Concept utilitza un motor de dos cilindres en V la potència del qual no han volgut publicar refrigerat per aire i oli, una configuració mecànica que actualment Royal Enfield no té en el seu catàleg i que avança també l’arribada d'una nova generació de motors a la marca.

Segons explica Royal Enfield, aquesta KX Concept no arribarà mai a fabricar-se en sèrie -una autèntica llàstima, perquè creiem que aquesta moto podria robar el cor a milers de clients-, però servirà de base pels nous models que la marca índia desenvoluparà en un futur no gaire llunyà.