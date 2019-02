Range Rover Velar SVAutobiography, luxe sobre rodes i 550 CV

El Velar és un dels totcamins més bonics i elegants de tot el mercat. Ara Land Rover vol portar el seu SUV un pas més enllà amb la nova versió SVAutobiography Dynamic Edition, que la marca britànica presentarà oficialment al Saló de Ginebra.

Estèticament aquesta versió exclusiva del Velar es diferencia per un nova calandra més marcada i per noves entrades d’aire al frontal, noves motllures i taloneres laterals i un nou para-xocs posterior amb quatre cues d’escapament noves que li aporten un aire més esportiu i distingit i un so més pur i gutural.

Els interiors del Velar SVAutobiography Dynamic Edition destaquen per mantenir el disseny clàssic i elegant però introduint materials de primera qualitat com els entapissats de pell i cuir, seients amb calefacció i refrigeració incorporada, motllures i botons de més qualitat, un volant nou de disseny més esportiu amb lleves d’alumini i nous rellotges analògics dins el tauler del quadre de comandament que el diferencien de la resta de models de la gamma.

Aquesta versió exclusiva del Velar destaca, per sobre de tot, per una posada a punt específica de primer nivell. Segons afirma Land Rover, els especialistes de la marca van invertir més de 63.900 hores per posar a punt el cotxe i optimitzar el seu comportament dinàmic gràcies a una nova arquitectura de les suspensions i de la direcció.

Però la joia de la corona d’aquesta versió SVAutobiography Dynamic Edition és el seu motor V8 de 550 CV i 680 Nm de parell, capaç de fer accelerar el Velar de 0 a 100 en 4,5 segons i obtenir una velocitat punta limitada de 274 km/h.

El SUV de luxe anglès incorpora uns nous frens de disc ventilats amb pinces de quatre pistons i un diàmetre de 395 mm que acompanyen unes generoses llandes de 21 o 22 polzades. El nou Velar SVAutobiography Dynamic Edition ja es pot reservar als concessionaris del nostre país. Ara bé, aquest SUV no serà precisament barat, ja que el seu preu base serà de 124.900 euros.