Porsche Cayenne GTS: els vells rockers no moren mai

Passen els anys i ens segueix agradant el rock. Potser hi ha una determinada edat en la qual no està socialment ben vist reconèixer que segueixes escoltant la mateixa música dels anys 70 o 80 que escoltaves quan eres adolescent. Però el fet és que segueix omplint estadis de milers de persones que no han caigut en la temptació de les noves fornades musicals (rap, trap o reggaeton).

Doncs més o menys passa el mateix amb el Porsche Cayenne GTS: tot i que ara mateix és políticament incorrecte afirmar que el teu cotxe té un motor de vuit cilindres en V, que t’agrada sentir-lo rugir a primera hora del matí i que prefereixes gastar-te els diners en gasolina que en un psicòleg (per posar un exemple real). Tot i que sembli estrany, encara hi ha gent que sospira per comprar un cotxe amb motor V8 dels d’abans.

El Cayenne GTS fa servir el motor V8 4.0 que fa servir el Cayenne Turbo, tot i que la potència es redueix dels 550 CV als només 460 CV i 620 Nm associats a un esquema de tracció total i un canvi automàtic Tiptronic S de vuit relacions. Tota aquesta potència li permet accelerar de 0 a 100 en 4,5 segons, obtenir una velocitat punta de 270 km/h i homologar un consum de carburant d’uns 11 litres cada 100 km.

Estèticament el Cayenne GTS se situa a mig camí dels Cayenne convencionals i la versió Turbo i presenta una alçada lliure més baixa que el model estàndard (la possibilitat de disposar de suspensió neumàtica rebaixa 30 mm la carrosseria del Cayenne GTS). Destaca, doncs, per una imatge més esportiva i radical gràcies també a detalls com el difusor posterior i les dues cues d’escapament, les exclusives llandes de 21 polzades amb discos de fre de color vermell i un paquet estètic anomenat Sport Designe, que incorpora nous elements esportius en el seu interior, com ara les costures de fil vermell, motllures específiques i l’ús del cuir i de l’Alcantara.

El nou Cayenne GTS arribarà aquest mes de juliol amb un preu base de 131.833 euros, convertint-se en un dels SUV de luxe i esportius més rellevants del segment (amb permís de l’Alfa Romeo Stlevio QV, autèntic rei del segment).