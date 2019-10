Porsche i Boeing s’alien per fabricar un cotxe volador

Sembla una cosa de ciència-ficció però no ho és. Porsche i Boeing han arribat a un acord de col·laboració per fabricar un vehicle volador elèctric que vol sacsejar el concepte de mobilitat urbana i de luxe.

Els cotxes voladors, una constant de pel·lícules de fantasia i futuristes com Blade runner i Star Wars, s’han convertit en un objectiu cobejat pels grans fabricants de cotxes i avions, com els dos signants de l’acord que de moment encara no fixa cap termini per presentar el prototip que ja han començat a desenvolupar.

Tot i que no té cap data de finalització concreta, un estudi de Porsche publicat l’any passat apuntava que la mobilitat urbana aèria seria una realitat al mercat a partir del 2025, i que aquests vehicles no necessitarien pistes d’aterratge gaire grans gràcies a un sistema d’enlairament i aterratge vertical.

L’acord, que també inclou un tercer actor anomenat Aurora Flight Science (una petita empresa filial de Boeing), preveu que els cotxes voladors tinguin una capacitat per a dos ocupants i una autonomia de vol d’uns 80 quilòmetres, suficients per fer un desplaçament urbà sense haver de patir per l’estat del trànsit de les grans ciutats.

Aquest projecte futurista i una mica esbojarrat –caldrà veure si el prototip resultant arriba a ser una realitat– també persegueix l’objectiu de millorar la imatge percebuda de les dues companyies, que encara arrosseguen les conseqüències derivades de l’escàndol del dièsel en el cas de Porsche i dels fatals accidents dels avions 737 Max en el cas de Boeing.

Ara caldrà estar atents a si aquest moviment del grup Volkswagen (Porsche no deixa de ser una filial del grup VAG) genera alguna reacció en els altres grans grups automobilístics, com Toyota, BMW i Ford, a més d'Airbus, el gran rival de Boeing en el segment aeronàutic.