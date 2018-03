Pininfarina es convertirà en una marca de cotxes esportius elèctrics

Ara fa uns mesos que la multinacional india Mahindra va adquirir la major part de les accions de Pininfarina, la mítica firma de disseny de cotxes que fins fa no gaire rebia els encàrrecs més desitjats del món: dissenyar els models de Ferrari.

Dels dibuixos de Pininfarina han sortit alguns dels cotxes més macos de la història, i la matriu Mahindra vol aprofitar aquest llegat per consolidar Pininfarina com una marca d’esportius de luxe i estil impulsats per sistemes elèctrics. Després de desemborsar uns 168 milions d’euros per adquriri el 74% de les accions de Pininfarina, Mahindra invertirà més de 300 milions d’euros més per crear els primers quatre models de Pininfarina com fabricant independent.

Els plans de Pininfarina són crear un esportiu elèctric de gairebé 2.000 CV -sí, heu llegit bé- i tres SUV o totcamins elèctrics de luxe. De moment Pininfarina ha mostrat el prototip del seu primer esportiu, un autèntic hipercotxe que de moment anomena PF-Zero i que disposa de diversos elements mecànics i modulars compartits amb el fabricant croat Rimac i amb l’equip Mahindra de Fórmula E.

Si bé el model esportiu arribarà al llindar dels gairebé 2.000 CV, Pininfarina vol que el seu SUV gran arribi als 1.000 CV gràcies a un paquest de bateries de 140 kW per fer front al Lamborghini Urus (que no és elèctric) i superar de llarg la potència del Model X de Tesla.

El projecte preveu que l’esportiu de Pininfarina arribi al mercat l’any 2020, a un preu encara per determinar. Ara bé, no serà el primer cop que Pininfarina fabriqui un model propi: el 2015 va fabricar 6 cotxes anomenats Pininfarina Sergio a un preu base de 3 milions d’euros que van resultar ser tot un èxit comercial.