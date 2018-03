Peugeot presenta la seva moto elèctrica

El nou Peugeot 2.0 és un escúter elèctric molt lleuger -tota la seva estructura és d’alumini- alimentat per una bateria de només 1’9 kW i amb uns 50 quilòmetres reals d’autonomia.

Peugeot sap que l’autonomia de la seva moto elèctrica no és gaire elevada i per això ha ideat un sistema de bateries que es poden extreure i canviar per unes de carregades en una operació molt senzilla de pocs segons. Les bateries, un cop extretes de la moto, tenen un pes d’uns 14 quilos i es poden recarregar en només tres hores i mitja en qualsevol endoll domèstic.

Peugeot sap que la connectivitat amb els nous smartphones és un dels punts més importants dels nous escúters, i ha preparat un sistema que permet controlar remotament al seu ciclomotor mitjançant una aplicació pel nostre telèfon mòbil.

Aquest sistema també està pensat per un ús compartit, ideal per empreses de repartiment o usuaris particulars, que podran saber on es troba la moto en tot moment així com l’estat de càrrega de les seves bateries, i si s’escau, reservar-ne l’ús a una hora determinada o efectuar pagaments. A més la Peugeot 2.0 disposa d’una pantalla tàctil central de 7 polzades amb diverses opcions i funcions per controlar l’estat del vehicle.

Per acabar, la Peugeot 2.0 té una capacitat de càrrega d’uns 70 litres gràcies a un sistema que permet fixar un portacàrregues específic. Pels usuaris particulars o puntuals la Peugeot 2.0 disposa de prou espai sota el seient per col·locar un casc integral i diversos objectes personals