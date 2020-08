El nou Porsche Panamera bat registres a Nürburgring

Existeix un consens molt generalitzat en el món del motor que afirma amb tots els ets i uts que qualsevol vehicle capaç d’anar ràpid al vell traçat de Nürburgring Nordschleife és capaç de ser ràpid en qualsevol carretera, autopista o circuit del món. Aquest convenciment, i la llegenda del vell traçat alemany, fa que els grans fabricants de cotxes esportius posin a punt els seus nous vehicles al Nordschleife.

Val la pena destacar que no tots els fabricants que posen a punt els seus cotxes a Nürburging tenen la mateixa sort, però a Porsche semblen haver trobat la fórmula magistral per fer que els seus cotxes siguin ràpids sobre el perillós i canviant asfalt del Ring. Sense anar més lluny, el nou Porsche Panamera Turbo S ha signat un temps de 7:29,81 al vell traçat de Nürburgring gràcies als 630 CV del seu motor de 8 cilindres en V (o V8, si ho preferiu) i a diverses millores electròniques i de xassís, a part de fer servir uns neumàtics Michelin Pilot Sport Cup 2 desenvolupats específicament per a aquest vehicle.

El pilot encarregat de batre el rècord (cap berlina de tall familiar havia signat mai un temps per sota dels set minuts i mig) ha sigut el pilot alemany Lars Kern, pilot de proves de Porsche i l’encarregat de millorar l’anterior millor registre d’un Panamera al Nordschleife, que havia aconseguit ell mateix i que havia sigut de 7:38,46.

La millora de temps entre els dos registres és més que notable, amb una diferència de nou segons entre les dues generacions del Panamera, que, a més, deixa enrere els BMW M8 Competition i Alfa Romeo Giulia QV en la cursa per ser la berlina familiar més ràpida a Nürburgring, una fita poc rellevant tecnològicament però que mobilitza els enginyers i departaments comercials dels grans fabricants.