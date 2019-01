Noruega, el paradís del cotxe elèctric

Noruega és el país del món on els cotxes elèctrics gaudeixen de major presència comercial. De fet un de cada tres cotxes nous matriculats al país escandinau durant 2018 ha estat un cotxe totalment elèctric, i el cotxe més venut de l’any a Noruega ha estat un cotxe totalment elèctric, el nou Nissan Leaf, a certa distància del Volkswagen Golf, etern líder europeu. El podi el tanca un altre cotxe elèctric, el BMW i3, amb un marge estret sobre el fantàstic Tesla Model S.

De fet Noruega vol prohibir la venda de cotxes dièsel i gasolina l’any 2025, convertint-se així en el primer país europeu que fomenti un parc mòbil totalment electrificat. Curiosament Noruega (país que no forma part de la Unió Europea) és un país productor de petroli que ha decidit invertir els beneficis de l’explotació d’aquest combustible fòssil en incentivar mesures mediambientals i en diverses polítiques socials que han convertit el país escandinau en un dels països amb més qualitat de vida del planeta.

El govern noruec fomenta la compra de vehicles elèctrics mitjançant polítiques fiscals de discriminació positiva: a Noruega és més barat comprar un e-Golf (Golf elèctric) o un Hyundai Kona elèctric que no pas una de les variants de gasolina.

Amb tot, l’electrificació del mercat noruec també s’entén per les polítiques mediambientals del govern -un 90% de l’energia del país prové de diverses fonts d’energia renovables- i els incentius fiscals per la compra de cotxes de zero emissions (els cotxes elèctrics no paguen IVA i gaudeixen d’un incentiu estatal que supera els 6.000 de descompte, per exemple) i per una capacitat adquisitiva alta gràcies als majors nivells de riquesa del país, amb un salari brut anual mitjà que arriba als 61.500 euros (mentre que l’espanyol és de només 26.500 euros, menys de la meitat), un dels més elevats del continent europeu.

Noruega ha trobat la fórmula màgica del cotxe elèctric: discriminació fiscal positiva, consciència mediambiental i salaris alts

Per últim no podem obviar que les societats escandinaves, especialment la societat civil noruega, tenen un grau de consciència mediambiental més elevat que el dels europeus meridionals. De fet Noruega va ser el primer país del món en prohibir la desforestació (talar un arbre sense permís és un delicte seriós) i la societat civil és un element clau i catalitzador del canvi de paradigma energètic fins al punt de preferir salvaguardar l’ecosistema i les activitats pesqueres a les illes Lofoten a explotar els rics jaciments de petroli que emmagatzema el seu subsòl.