Nissan vol vendre un milió de cotxes elèctrics el 2022

Actualment Nissan ja disposa del cotxe elèctric més venut de la història, en Nissan Leaf, que tot just acaba d'estrenar la seva tercera generació i que vam anar a descobrir a Oslo ara fa uns mesos. El nou Leaf, més ambiciós que mai, vol consolidar aquest compacte ecològic com una de les millors opcions del mercat.

Però el pla de Nissan no contempla només el Leaf -Nissan preveu un creixement de la demanda d'aquest vehicle del 40% de cara a l'any 2022- i la versió elèctrica de la seva furgoneta comercial e-NV200, que Nissan fabrica a Catalunya, si no que vol anar més enllà amb l'aparició de nous models elèctrics durant els pròxims tres anys.

El pròxim cotxe elèctric de Nissan serà un SUV de moment anomenat IMx Concept, que utilitzant la mateixa plataforma del Leaf promet arribar a una autonomia de més de 450 quilòmetres i tracció a les quatre rodes gràcies als seus dos motors elèctrics (un sobre cada eix). Nissan ha anunciat que l'IMx no és tan sols un prototip, si no que la base d'un cotxe que es fabricarà en un futur no massa llunyà. De fet hi ha qui apunta que l'IMx és, en realitat, el Qashqai del futur.

A més, el president de Nissan Europe Mamoru Aoki ha anunciat que la filial de luxe Infiniti també treballa per electrificar la seva oferta de cotxes, i preveu que el 2025 la meitat de les vendes d'Infiniti siguin de cotxes totalment elèctrics, amb prestacions esportives i autonomies de més de 500 quilòmetres.