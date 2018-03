El Mobile World Congress de Barcelona es converteix en un Saló de l’Automòbil 2.0

Si ahir ja us vam avançar les novetats de Seat al MWC d’aquest 2018, els principals fabricants d’automòbils també han estat presents a la capital catalana per participar del principal esdeveniment d’aquestes característiques que es fa al món.

La marca bavaresa BMW ha presentat a Barcelona les seves novetats en connectivitat i digitalització de l’automòbil, que passen pel ‘BMW Digital Key’, un sistema que permetrà arrencar els cotxes mitjançant el telèfon mòbil, o una nova aplicació del sistema d’infoentreteniment que vincularà les adreces dels nostres contactes del mòbil al navegador del cotxe alliberant al conductor d’haver d’introduir manualment o mitjançant el control per veu l’adreça on volem anar.

Land Rover, per la seva banda, ha presentat un telèfon resitent desenvolupat de la mà de Bullit Group capaç de resistir caigudes accidentals, temperatures extremes o petites immersions sota l’aigua, o una nova bateria auxiliar de 4000 mAh capaç d’oferir més d’un dia sencer com a font d’energia principal, un sistema pensat per realitzar incursions fora de l’asfalt en territoris poc habitats.

Mercedes-Benz estrena a Barcelona el nou sistema d’infoentreteniment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que té la capacitat d’aprendre gràcies a la seva intel·ligència artifical i ofereix mapes de realitat augmentada alhora que s’adapta a les necessitats dels usuaris.

Volkswagen para especial atenció al ‘car connected’ o cotxe connectat en aquesta edició del Mobile World Congress. De fet els de la Baixa Saxònia han anunciat nous acords amb IBM, Mobileye o Nvidia per seguir avançant en el projecte dels cotxes intel·ligents i de la conducció autònoma.

No només els fabricants d’automòbils convencionals han presentat novetats relacionades amb els cotxes, ja que Huawei ha presentat el projecte RoadRoadster, un sistema capaç de conduir de forma totalment autònoma un Porsche Panamera gràcies a la seva capacitat de reconèixer, analitzar i interpretar més de 1.000 objetes i estímuls diferents.