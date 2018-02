Seat es converteix en la primera marca del món en integrar Shazam als seus cotxes

Seat juga a casa. Els de Martorell desembarquen al Mobile World Congress d’aquest any amb diverses novetats tecnològiques interessants, com l’aliança amb Shazam, una plataforma de música online molt popular que s’integrarà al sistema operatiu DriveApp d’Android Auto dels models de Seat a partir del mes d’abril.

D’aquesta manera Seat vol que els amants de la música pugin accedir als continguts de la plataforma de forma fàcil i segura, sense haver de desviar massa l’atenció del volant.

Una nova filial

El president de Seat, Luca de Meo, ha aprofitat el MWC per anunciar la creació d’una nova companyia anomenada XMOBA que té com objectiu principal identificar noves tendències, models de negoci i projectes pilot relacionats amb inversions o iniciatives orientades a oferir solucions als reptes de mobilitat del present i del futur.

A banda de presentar XMOBA, els del Baix Llobregat han anunciat la seva voluntat de sumar esforços amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per convertir a la ciutat comtal en la capital mundial del 5G, així com nous acords amb Telefónica per encetar projectes nous integrant el 5G als Seat del futur.

Per acabar, Seat exposa al seu estand el nou 'Seat Connected Experience2.0', un simulador que mostra la visió de futur digital de la companyia, detalls sobre la conducció del futur o les millors alternatives per la mobilitat de la ciutat durant aquests dies.