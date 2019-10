Mitsubishi MI-Tech: un endollable amb turbina de gas

Mitsubishi ha deixat a tothom bocabadat amb el seu Mi-Tech, el prototip que la marca dels tres diamants ha presentat al Saló de Tòquio. I és que el Mi-tech no és un cotxe convencional, sinó un model que vol mostrar la línia d’evolució de la marca durant els anys vinents.

Aquest prototip disposa d’un sistema de tracció integral gràcies a un petit motor elèctric sobre cadascuna de les quatre rodes, un plantejament que sembla que la marca vol fer servir en els seus cotxes del futur.

A banda dels motors elèctrics aquest Mi-Tech utilitza un motor amb turbina de gas en comptes d’un motor dièsel o gasolina convencional. Els motors de turbina de gas són populars en el món de l’aeronàutica, però molt poc coneguts en el món de l’automoció.

El principal avantatge d’aquest motor de turbina de gas és que és més petit i lleuger que un motor de gasolina (o dièsel) convencional i que pot funcionar cremant gasoil, querosè o alcohol, cosa que augmenta la versatilitat d’ús en qualsevol continent.

Una estètica peculiar

A banda del seu innovador sistema de propulsió, el Mi-Tech és un exercici de disseny futurista que presenta un suv descapotable que recorda un bugui, però que manté la mida i les proporcions de l’ASX, el totcamí petit de Mitsubuishi que s’ha convertit en un èxit de vendes als cinc continents.

La part posterior compta amb uns grans ventiladors que refrigeren la turbina de gas, i una caiguda sobre el maleter en format cupè que emfatitza la seva silueta. Els interiors, per la seva banda, segueixen un disseny ergonòmic i minimalista, i el disseny de la seva calandra i fars davanters ens avancen per on anirà el futur estètic de la marca japonesa.