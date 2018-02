Mercedes presenta la nova Classe A

Si fem una ullada a l’aspecte de la nova Classe A, aquest ens recorda profundament al del seu germà gran CLS, que es va presentar fa uns mesos.

Sens dubte el llenguatge de disseny de la marca aposta per introduir una nova graella que guanya protagonisme en el frontal del cotxe, uns fars més petits i amb línies més afilades (que poden incorporar la tecnologia Multibeam LED) i unes mides que creixen en totes les cotes, doncs la nova Classe A és dotze centímetres més llarg (4,419mm) dos centímetres més ample (1796mm) i un centímetre més alt (1440mm).

A més, els passos de roda s’han eixamplat per donar cabuda a llandes amb mesures compreses entre les 17 i les 19 polzades i la distància entre eixos ha augmentat en 30 mil·límetres, pel que la marca assegura que l’espai interior ha millorat respecte el seu predecessor i el maleter ha augmentat en 29 litres fins arribar als 370 litres.

UN INTERIOR DEL FUTUR

Tecnologia i minimalisme. Així es pot definir l’interior de la nova Classe A, que comptarà amb elements propis de models de segments molt superiors. En primer lloc, el quadre de comandaments es divideix en dues seccions horitzontals tridimensionals, la il·luminació ambiental ofereix fins a 64 colors diferents i tant la instrumentació com el sistema d’infoentreteniment estan dividits en dues pantalles que comencen en 7 polzades cadascuna i poden arribar, segons versions, a les 10,25 polzades.

A més, l’oferta tecnològica és heretada de la berlina estrella de la marca -la Classe S- i la llista és gairebé inacabable: Pot comptar amb el sistema Distronic (assistent actiu de distància de seguretat), el sistema Pre-Safe Plus (que activa elements de seguretat en cas de detectar un accident imminent), l’assistent de canvi de carril i de frenada d’emergència o el limitador de velocitat segons la navegació i les senyals de trànsit, entre d’altres.

Però l’aventura tecnològica del nou compacte alemany no acaba aquí, i és que la Classe A es converteix en el primer model de la marca en incorporar el sistema MBUX, una mena de Siri desenvolupat per Daimler que revoluciona totalment els sistemes de connectivitat, doncs crea una comunicació “car-to-car” i “car-to-X” (de vehicle a vehicle i de vehicle a infraestructura) que permet alertar al conductor de les circumstàncies d’altres usuaris de la via com poden ser una frenada d’emergència, l’activació de sistemes com l’ESP o d’un accident.

El sistema MBUX també disposa de la funció “Vehicle Tracker” que alerta el conductor d’on es troba ubicat el vehicle o si aquest ha sigut colpejat o retirat per la grua, i a més empra la realitat augmentada durant la navegació mitjançant les càmeres del vehicle, oferint informació útil al conductor sobre la ruta.

TRES NOUS MOTORS I UNA NOVA TRANSMISSIÓ

L’oferta de propulsors del nou compacte alemany augmenta en dos motors gasolina i un dièsel. Pel que fa a les opcions de gasolina les novetats són l’A200 (1.4 de 163 cavalls) i l’A250 (2.0 de 224 cavalls), mentre que la nova opció dièsel és l’A180 (1.5 de 116 cavalls).

A més, s’incorpora la transmissió automàtica de doble embragatge 7G-DCT i també es podrà incorporar, en opció, la tracció integral 4MATIC. La nova Classe A arribarà als concessionaris la primavera d’enguany, i promet donar molta guerra als seus principals rivals, l’Audi A3 i el BMW Sèrie 1.