Mercedes-AMG GT Black Series: ha vingut aquí a jugar

Des de l’any 2006 Mercedes-AMG utilitza la denominació Black Series per identificar els models més esportius que reben mecàniques i solucions tècniques diverses heretades directament dels models de competició. Tot i que els models Black Series estan homologats per circular per carreteres obertes, el seu hàbitat natural per explotar les seves capacitats és el circuit.

El flamant Mercedes-AMG GT Black Series és l'última creació d’aquesta estirp de cotxes d’alt rendiment, que rep diverses solucions heretades del model de competició Mercedes-AMG GT3, com ara les entrades d’aire per refrigerar la mecànica, l’espòiler davanter de fibra de carboni o el gran aleró posterior, també de fibra de carboni i que es pot ajustar mecànicament en una mena de sistema DRS inspirat en els Fórmula 1 que en modifica la disposició per generar un flux aerodinàmic més adequat per accelerar a gran velocitat i que torna a la seva posició original per garantir la millor tracció i estabilitat en les frenades i pas per corba.

Els interiors d’aquesta bèstia són esportius i un pèl espartans, amb un ús intensiu de la fibra de carboni i el cuir i microfibres de color negre amb detalls de fil taronja que contrasten amb la resta de l’habitacle. Els seients són de tall esportiu tipus baquet i opcionalment el client també pot demanar el paquet de seguretat AMG Track que inclou una garjola o estructura de seguretat en cas d’accident, un extintor i cinturons de seguretat de quatre punts.

Pel que fa a l’apartat mecànic, cal destacar que aquest Mercedes-AMG GT Black Series estrena el motor V8 més potent de la història d’AMG (i, per tant, també de Mercedes), que arriba als 730 CV de potència i 800 Nm de parell enviats directament a les rodes posteriors. Alimentat per dos turbos i gestionat per un canvi automàtic AMG Speedshift de set relacions i doble embragatge, aquesta bèstia de l’asfalt signa una capacitat d’acceleració de 0 a 100 en 3,2 segons i arriba als 200 km/h en menys de 9 segons. A més, té una velocitat punta limitada electrònicament de 325 km/h i homologa un consum de 12,8 litres cada 100 quilòmetres.

Un model tan ràpid com aquest Mercedes-AMG GT Black Series necessita molta potència de frenada, i per això els enginyers alemanys han desenvolupat uns frens carbonoceràmics molt més resistents a la fatiga en ús intensiu i uns nous amortidors regulables electrònicament pensats per modificar el tarannà general del cotxe en funció de si circula per carretera oberta i autopista (mode Confort) o en un circuit tancat (mode Sport Plus), en què sacrifica la comoditat per convertir-se en una autèntica post de planxar, afavorint la tracció i la desaparició de certes inèrcies laterals.

El flamant Mercedes-AMG GT Black Series ja està a la venda a Europa a un preu base de 335.240 euros, una quantitat molt important que els alemanys justifiquen basant-se en el fet que aquest és un cotxe pràcticament artesanal del qual es fabricaran poques unitats a tot el món.

A més, AMG ofereix als clients que estan a la llista d’espera del Mercedes-AMG One (el model esportiu extrem de la marca, que porta molt retard acumulat) la possibilitat d’adquirir una unitat única anomenada Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition, amb uns colors platejats i negres que imiten el monoplaça de Fórmula 1, llandes forjades de 20 polzades, detalls interiors de color blau i seients de fibra de carboni, que fan encara el cotxe més lleuger. Els Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition tenen un sobrecost de 50.000 euros respecte al model base, cosa que deixa la factura final del model al voltant dels 385.000 euros.