Mercedes-AMG A35, el nou model d'accés d'AMG

Mercedes ha obtingut el reconeixement de la premsa i dels clients amb l’AMG A45 de l’anterior generació dels Classe A, que fins ara ha sigut el compacte més potent i esportiu del mercat. Ara bé, el seu preu (de gairebé uns 60.000 euros) el feia un producte molt exclusiu, reservat a un segment del mercat molt concret.

Ara Mercedes-AMG ha volgut democratitzar les variants AMG dels nous Classe A amb l'arribada del nou A35 4Matic, l’esglaó d’entrada a la família AMG i que es posicionarà per sota del nou A45 de la nova generació. El nou A35 4Matic serà presentat al Saló de París i utilitzarà un nou motor gasolina 2.0 turbo que arribarà als 306 CV de potència, associat a un esquema de tracció integral 4Matic amb un repartiment vectorial de parell del 50% sobre cada eix i un canvi automàtic de doble embragatge i set relacions 'SpeedShift DCT AMG 7G' amb lleves al volant.

A més a més, cal destacar que la posada a punt del cotxe (suspensions, xassís, rigidesa torsional del bastidor…) recaurà sobre la divisió esportiva AMG, cosa que garanteix un bon comportament esportiu i dinàmic. El nou A35 disposa de cinc modes de conducció anomenats ‘comfort’, ‘sport’, ‘sport+’, ‘ferm lliscant’ i ‘individual’.

Aquesta variant A35 vol conquerir un segment més jove de compradors, alhora que pretén frenar les vendes dels nous BMW M140i o el futur Golf R de nova generació. Tot i representar un graó d’entrada a l’univers AMG, el nou A35 accelera de 0 a 100 en 4,7 segons, promet un consum de carburant de 7,6 l i té una velocitat punta limitada electrònicament de 250 km/h.

La voluntat de rejovenir els clients dels AMG explica en part l’aposta estètica del nou A35, més radical i amb més detalls ‘racing’ que el seu predecessor. De sèrie té diverses entrades d’aire al frontal i la part posterior, detalls cromats a la carrosseria, un difusor específic, llandes de 18 polzades i uns fantàstics seients esportius de tipus baquet amb entapissats de cuir i Alcantara de color negre amb fil de color vermell per contrastar l'esportivitat del cotxe.

Per acabar, el nou A35 presenta com a gran novetat una sèrie de dispositius multimèdia de sèrie per mesurar el rendiment esportiu del vehicle, calcular la telemetria o registrar dades per millorar el rendiment i els temps contra del crono enfocats a un ús intensiu al circuit.