McLaren Speedtail, un superesportiu híbrid de 1.050 CV

Ja queda lluny el record del McLaren F1, probablement un dels millors superesportius de la història i el millor cotxe mai fabricat per l’escuderia britànica fins ara. I diem fins ara perquè els de Woking acaben de presentar el flamant Speedtail, el cotxe més ràpid i tecnològic mai fabricat per McLaren.

El nou Speedtail és un superesportiu especial per molts motius. I és que només es fabricaran 106 unitats d’aquest model, totes fabricades a mà, però el que realment fa especial aquest model és el seu disseny, a mig camí entre el classicisme i el futurisme, amb una llargada de més de 5,1 metres gràcies a la seva cua o part posterior en forma de ‘long tail’.

Més enllà de ser bonic o no (personalment ens agrada el disseny del nou model) les seves línies tenen un objectiu aerodinàmic que vol presentar la resistència a l'aire més baixa possible per assolir la màxima velocitat mai registrada per un McLaren. Aquesta cerca del millor coeficient aerodinàmic explica per exemple que el britànic no tingui retrovisors convencionals, que tingui un difusor posterior enorme o que molts elements utilitzin massivament la fibra de carboni, un material lleuger i resistent.

L’altre detall que identifica l'Speedtail com a hereu del ja històric F1 és la disposició del seu interior, amb només tres places i una plaça davantera central icònica que pretén homenatjar al seu predecessor del segle passat. El conductor té a la seva disposició uns instruments digitalitzats on destaca una triple pantalla LCD, dos retrovisors virtuals (càmeres que fan la funció de retrovisors i projecten la imatge dins l’habitacle) i un disseny net i minimalista amb gairebé cap botó a la consola central.

Un cotxe espectacular

Tot aquest desplegament tecnològic i de disseny té una sola funció: fer un cotxe el més ràpid possible. I l'Speedtail és molt ràpid, ja que arriba als 403 km/h de velocitat punta en mode ‘velocity mode’ gràcies als 1.050 CV que ofereix la seva mecànica híbrida (que suma un motor gasolina i un elèctric) per moure un vehicle que només pesa 1.430 quilos gràcies al seu xassís monocasc d’alumini i fibra de carboni, i altres elements que també inclouen materials com l’or.

Si aquestes xifres ja són espectaculars, encara ens impressiona més que el nou McLaren Speedtail acceleri de 0 a 300 (sí, de zero a tres-cents) en només 12,8 segons. Però això no és tot, ja que McLaren permetrà que cadascun dels seus 106 clients puguin personalitzar diversos elements del cotxe al seu gust per part de la divisió específica McLaren Special Operations (MSO), encarregada de les personalitzacions més exclusives de la marca britànica.