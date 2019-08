Li regalen un BMW i el llença a un riu perquè volia un altre cotxe

Que els teus pares et regalin un BMW Sèrie 3 nou de trinca hauria de ser un somni per a qualsevol adolescent, però el protagonista d’aquesta història va decidir destruir el regal dels seus pares, ja que no era el cotxe que ell volia.

Segons sembla, el fill gran d’una família benestant de Yamuna Nagar havia demanat al seu pare que li comprés un Jaguar per celebrar la seva majoria d’edat i l’obtenció del seu permís de conduir, i va sentir-se molt ofès quan el seu pare el va sorprendre amb un vehicle de la marca bavaresa en comptes del cotxe anglès que ell havia demanat.

Tot just rebre el seu cotxe nou, l’adolescent indi va conduir fins al riu principal de la seva ciutat –que, a més a més, és un riu sagrat per als hindús, la religió majoritària del país– i va llançar-se al riu al volant del seu Sèrie 3 nou, de manera que va obligar els serveis de rescat a haver de salvar-lo amb una llanxa. Tot i que el noi va sortir d’aquesta incidència sense haver de lamentar cap lesió important, el cotxe nou va ser arrastrat per la força del riu. Com a epíleg a tota aquesta sorprenent història caldria saber si el pare finalment ha accedit a comprar-li el Jaguar al seu fill. No ens sorprendria que finalment hagi sigut així.