Lamborghini Urus, el SUV amb ànima de superesportiu

Lamborghini sempre s’ha caracteritzat per fabricar esportius d’ensomni pensats per gaudir-los al volant. De fet els italians, actualment filial del grup Volkswagen, mai han apostat obertament per la competició, com sempre han fet els seus eterns rivals de Ferrari.

L’Urus és el primer SUV mai fabricat per Lamborghini. Bé, és cert que durant els anys 80 Lamborghini va fabricar unes 300 unitats d’un model militar totterreny anomenat LM002 utilitzats pels exèrcits de l’Aràbia Saudita i de la Líbia de d’aleshores dictador Moammar al-Gaddafi, però hom considera que l’Urus és realment el primer totcamí mai fabricat a la marca.

Estèticament, l’Urus destaca per la seva potència visual i l’agressivitat de les seves formes. De fet conserva l’essència del disseny característic dels models de Lamborghini incorporant nous volums d’acord a la seva condició de SUV. Per primer cop, Lamborghini fabricarà un cotxe amb capacitat real per encabir-hi quatre ocupants i disposar d’un maleter suficient per fer una escapada de més d’unes hores.

Ara bé, el nou Urus no neix del no-res. Utilitza la mateixa plataforma que l’Audi Q7 (de fet, l’Urus és pràcticament un Q7 preparat per Lamborghini) i disposarà d’un potent motor gasolina V8 que arribarà als 650 CV de potència entregats a les seves 4 rodes motrius, ja que conservarà el sistema de tracció integral Quattro (amb diferencial Torsen) utilitzat pel Q7 i actualitzat pels enginyers de Lamborghini.

L’Urus disposarà de set modes de conducció diferents, anomenats ‘Strada’, ‘Sport’, ‘Corsa’, ‘Sabbia’, ‘Terra’ i ‘Neve’ (que en italià signifiquen carrer, esport, carrera, sorra, terra i neu, respectivament). El fet de destinar tres modes de conducció enfocats a l seu ús ‘off-road’ i tan sols un al circuit ja denoten les intencions aventureres del primer SUV de Lamborghini.

Amb aquest SUV Lamborghini vol ampliar el seu ventall de clients i incrementar les seves vendes, i de fet ja ha ampliat les seves instal·lacions per fer front a l’augment de la demanda que esperen obtenir amb l’Urus.