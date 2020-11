Lamborghini Huracán STO, del circuit al carrer

L'última creació de Lamborghini és l’espectacular Huracán STO (acrònim del mot Super Trofeo Omologata), un model pensat per transportar les emocions esportives dels Huracán Super Trofeo EVO i GT3 de competició al carrer gràcies a les modificacions que permeten homologar-lo i circular com un vehicle normal.

Ara bé, el flamant Huracán STO en té ben poca cosa, de normal. D’entrada, el seu preu de 249.412 euros (impostos a banda) ja anticipa que aquest és un model força especial. Si a això hi sumem els 640 CV de potència i els 1.339 quilos que promet a la bàscula (43 quilos menys que l’Huracán Performante, fins ara el model més radical de la família Huracán) gràcies a l’ús massiu de la fibra de carboni, podem copsar de seguida que aquest no és un vehicle gaire normal.

El seu motor de deu cilindres en V (o V10) envia els 640 CV i 565 Nm de parell directament sobre l’eix posterior, i permet a aquest Huracán STO passar de 0 a 100 km/h en només 3 segons, o arribar als 200 km/h en tan sols nou segons, o arribar a una velocitat punta limitada electrònicament de 310 km/h.

Gràcies a la seva aerodinàmica (ofereix un 40% de menor càrrega aerodinàmica que un Huracán estàndard), a la seva potència, al fet de ser un vehicle de tracció posterior o propulsió i a la posada a punt específica del model, amb més rigidesa torsional, una direcció sense filtres i suspensions un punt més dures, el nou Huracán STO ofereix sensacions de conducció molt pures i esportives als conductors, amb una experiència importada dels circuits i que es podrà explotar en tota la xarxa viària.

Val la pena esmentar que aquest Huracán STO és resultat d’una aerodinàmica molt treballada gràcies a integrar en un sol element o peça central el capó, les aletes laterals i el para-xocs davanter, en una peça que els italians han anomenat cofango, suma dels mots cofano (capó) i parafangos (parafangs). Aquest element, sumat a les millores de les entrades d’aire davanteres i el difusor posterior, millora la càrrega aerodinàmica del vehicle.

L’altra gran novetat d’aquest Huracán STO són els seus frens Brembo CCM-R, més resistents a condicions extremes i que incrementen un 25% la potència de frenada. Aquests nous frens també incorporen la possibilitat de tenir-los monitoritzats i controlar el seu estat des del quadre de comandaments del vehicle, per saber en tot moment l’estat dels frens i la seva capacitat real de frenada.

A més, el nou Huracán STO estrena tres nous modes de conducció anomenats STO, Trofo i Pioggia, que modifiquen la resposta del motor i la gestió de l’electrònica. Així doncs, si el mode STO està pensat per circular per carretera oberta o autopista, el mode Trofeo canvia els paràmetres per gaudir-ne en circuit amb asfalt sec, mentre que el mode Pioggia està pensat per fer servir el cotxe en traçats humits, mullats o amb escassa adherència.