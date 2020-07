Lamborghini Essenza SCV12: un coet amb rodes

Lamborghini finalment ha presentat l’Essenza SCV12, l’hipercotxe de la marca transalpina destinat a convertir-se en un dels millors cotxes de la història de la marca. El flamant Essenza SCV12 és hereu dels Miura Jota i Diablo GTR, i ha estat desenvolupat pel departament de competició de la marca Lamborghini Squadra Corse. De fet, el seu cognom SCV12 fa referència a aquest departament de competició (Squadra Corse) i al motor V12 que alimenta el cor d’aquesta bèstia de quatre rodes.

El motor de l’Essenza SCV12 és un dels grans actius del cotxe, ja que serà el motor de dotze cilindres en V (o V12, si ho preferiu) més potent i tecnològic de la història de la marca italiana, amb una potència d’uns 830 CV, associat a un canvi automàtic seqüencial de sis relacions i un sistema de tracció que envia la potència a les rodes posteriors.

Aquest Lamborghini disposarà d’uns exclusius neumàtics de tipus slick signats per Pirelli, i un sistema de frenada desenvolupat per Brembo amb discs de fre perforats i unes pinces de grans dimensions per aturar aquest cotxe amb homologació per competir en la categoria de turismes GT3.

El disseny de l’Essenza SCV12 també respon als criteris i necessitats específiques del vehicle, utilitzant un xassís monocasc de fibra de carboni i una carrosseria capaç de suportar una càrrega aerodinàmica de 1.200 quilos a 250 km/h gràcies als seus espòilers, les entrades d’aire davanteres, el difusor posterior i un gran aleró que arrodoneix el conjunt.

Pel que fa als seus interiors, aquest Lamborghini incorpora una gran pantalla central que fa la funció de quadre d’instruments, ús intensiu d’alcàntara i la fibra de carboni, un volant de competició amb diverses funcions integrades i fins i tot butaques de competició signades pels especialistes OMP amb arnesos de seguretat.

Lamborghini només fabricarà 40 unitats del seu Essenza SCV12, a un preu encara per confirmar (però que ja sabem que serà molt elevat). Els 40 clients afortunats tindran la possibilitat d’accedir a diversos cursos de conducció avançada organitzats pels italians a les seves instal·lacions per poder treure tot el suc del seu vehicle, que –detall important– no es podrà fer servir en carretera oberta al trànsit, ja que el seu disseny i especificacions s’han orientat per desenvolupar un cotxe pensat per ser utilitzat en un circuit.