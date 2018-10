Kia presenta un sostre solar capaç de proporcionar energia als seus cotxes

Els sostres solars no són cap novetat en el món de l’automoció. De fet, alguns fabricants de nínxol com Fisker ja han utilitzat aquesta solució tecnològica i ecològica per augmentar l’autonomia dels seus cotxes elèctrics, però el grup Kia-Hyundai vol convertir-se ara en el primer fabricant que incorpori els sostres solars als vehicles de producció generalistes o ‘mainstream’.

La idea del grup coreà és incorporar dos tipus de sostres solars a diversos dels seus models híbrids, ‘mild hybrids’ i elèctrics durant el 2019. El primer sistema –i més senzill– incorpora uns panells solars convencionals sobre la carrosseria del cotxe, que, segons afirma el grup Kia-Hyundai, podria arribar a carregar les bateries dels seus vehicles en una forquilla que oscil·laria entre el 30% i el 60% del consum diari necessari, en funció de les condicions meteorològiques. Un país com el nostre, amb moltes hores de sol a l’any, seria un entorn ideal per optimitzar i aprofitar al màxim aquest sistema.

El segon sistema que han presentat els coreans suposa una petita revolució, ja que es convertiran en els primers fabricants mundials en incorporar unes plaques solars transparents que permetrien l’accés de la llum dins l’habitacle en un sostre solar panoràmic alhora que carreguen les bateries del vehicle, i amb uns filtres solars que evitarien l’entrada de rajos solars perjudicials per a la salut, un escalfament excessiu de l’habitacle o insolacions als ocupants del vehicle. De moment aquest sistema no proporciona suficient energia per alimentar un cotxe totalment elèctric i el seu ús es limita a cotxes híbrids i híbrids endollables amb motor tèrmic.

Els enginyers de Kia-Hyundai han anunciat també que actualment treballen en una evolució d’aquest segon sistema que els permeti optimitzar el sistema d’emmagatzematge energètic i poder-lo aplicar a cotxes totalment elèctrics. Els coreans confien poder utilitzar aquest sistema l’any 2019, quan tenen previst començar a comercialitzar les primeres unitats amb sostre solar.