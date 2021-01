Kia actualitza la seva imatge

Kia ha començat el 2021 amb ganes de canviar. I això que la marca sud-coreana viu un moment dolç, amb una gamma de cotxes molt ben consolidada al mercat, amb bones xifres de vendes en tots els segments i una imatge de marca a anys llum de la que podia tenir ara fa deu o quinze anys.

Però Kia vol seguir avançant i fent evolucionar la marca, i per això aquest 2021 estrenarà un nou pla de negoci –que s'anunciarà d'aquí uns dies– i que passa per una nova imatge de marca, ara més juvenil i dinàmica, amb un nou logo amb una tipografia més "rítmica i dinàmica", segons apunta el comunicat de la marca, i un nou eslògan que canvia l'actual "The power to surprise" (El poder de sorprendre) per "Movement that inspires" (Moviment que inspira).

La presentació del nou logo de Kia va ser una festa pirotècnica de primer ordre al cel de Seül, amb centenars de focs artificials i 303 drons amb llums led i material pirotècnic que van dibuixar al cel el nou logo de la marca. Va ser un festival de llum i color que va registrar un nou rècord Guinness sobre el cel de la capital de Corea del Sud.

L'objectiu de Kia de cara a aquest 2021 és seguir actualitzant la marca a les noves necessitats de mobilitat i mantenir el procés de transició i electrificació de la seva gamma (ja disposa de diversos cotxes elèctrics o híbrids i híbrids endollables), i també vol fer un pas més en l'estratègia de posicionament de la marca, que ja fa temps que orienta la seva gamma cap un públic més madur i fins i tot aspiracional.