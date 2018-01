Jeep Grand Cherokee S, actualització amb caràcter

El Grand Cherokee és el principal pilar de Jeep, el cotxe més venut de la història de la marca i el símbol que reuneix part del llegat de Jeep. Però brillar en el segment dels SUV gran a Europa no és senzill (als Estats Units Jeep té a favor el fet de ser un cotxe que forma part de la cultura i idiosincràsia nacional), i la filial del grup FCA ha decidit presentar una edició limitada i exclusiva anomenada Grand Cherokee S per plantar cara als galls del segment.

El Grand Cherokee S -disponible a partir del maig i amb un preu que oscil·larà els 80.000 euros- té una imatge més potent i esportiva gràcies a les exclusives llandes de 20 polzades, a les diverses insercions de color grafit a la carrosseria o al tub d’escapament cromat, entre altres detalls estètics que també afecten a la calandra o el marc de les finestres.

Els interiors del Grand Cherokee S utilitzen entapissats de cuir Nappa perforat, seients de tall esportiu amb sistema de calefacció i refrigeració, pedals d’alumini, un nou sistema multimèdia Uconnect amb pantalla tàctil de 8’4 polzades, equip de so signat per Alpine, sostre solar panoràmic i l’ús de materials nobles com la fusta o la pell que converteixen l’habitacle en un espai més confortable i exclusiu.

Al ser una edició europea, Jeep ha decidit utilitzar el motor dièsel V6 Multijet II de 250 CV associat a una caixa de canvis de 8 velocitats que ja vam provar quan vam fer el reportatge del Grand Cherokee 75è Aniversari ara fa un any.