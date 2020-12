Jaguar Vision Gran Turismo SV, de la Play al món real

Tot i que de moment el Jaguar Vision Gran Turismo SV no és més que un prototip de cotxe de competició de resistència pensat per ser conduït únicament en el món virtual de la Play Station, de la mà del videojoc Gran Turismo, no deixa de ser una interessant declaració d’intencions mecànica i tecnològica de la marca britànica, que ja n'ha construït un model a escala real.

Aquest esportiu, pensat per competir a Le Mans o altres curses de resistència, fa 5,54 metres de llarg i presenta una batalla o distància entre eixos de 2,72 metres. Tot i que Jaguar no ha confirmat l’amplada o alçada del prototip, a primer cop d'ull és més que evident que és força ample i baix, cosa que millora la seva aerodinàmica (presenta un coeficient aerodinàmic de 0,398) i permet generar una downforce o càrrega aerodinàmica de 488 quilos a 321 km/h.

L’aposta dels anglesos amb aquest Jaguar Vision Gran Turismo SV queda més que manifesta amb la sorprenent mecànica del vehicle, que disposa de quatre motors elèctrics (un per cada roda), cosa que genera una potència combinada de 1.903 CV i un parell de 3.360 Nm. Amb tota aquesta potència el prototip anglès pot accelerar de 0 a 100 en només 1,65 segons i arribar a una velocitat màxima de 410 km/h.

Amb tot, Jaguar reconeix que encara no existeix una tecnologia de bateries suficient per poder competir en el món real amb un vehicle com aquest Jaguar Vision Gran Turismo SV per motius d’autonomia, tot i que els britànics han anunciat una “avantguardista bateria de liti” de la qual no han volgut donar més informació.

A nivell estètic, el Jaguar Vision Gran Turismo SV destaca per la seva presència afilada i contundent, amb passos de roda marcats, una falsa calandra estilitzada que fa de pont entre els dos grups òptics davanters i un difusor i un aleró posterior molt estilitzats que busquen la màxima eficiència aerodinàmica i que, cal dir-ho, li escauen d’allò més bé.

Per acabar, com tot bon cotxe anglès, el Jaguar Vision Gran Turismo SV tindrà el volant situat a la dreta de l’habitacle, un quadre d’instruments totalment digital i palanca de canvi de marxa en mode seqüencial. A més, presenta un nou teixit per entapissar seients i volant anomenat Typefibre, més lleuger que el cuir o la pell convencional. La marca l'estrenarà amb el seu monoplaça de Fórmula E la temporada vinent.