Hyundai presenta el nou Santa Fe: híbrid i estèticament arriscat

Ara fa uns mesos vam poder provar l’actual Hyundai Santa Fe, un SUV gros que ens va deixar molt sorpresos: els coreans saben fer SUVs de qualitat, i quan s’hi posen ho fan igual de bé que els europeus. L’actual generació, que data del 2018, ja té un substitut a la vista, i arribarà aquesta mateixa tardor.

Hyundai vol seguir escalant posicions amb el nou Santa Fe i per això ens mostra un totcamí més gros, més luxós i tecnològic que mai, que vol tractar de tu els SUV de BMW, Audi o Mercedes, i això és molt dir.

Un dels punts més difícils de digerir del nou Santa Fe és el disseny del seu frontal. Vist en perspectiva, tampoc és tan diferent del model actual, però la seva calandra sobredimensionada i els grups òptics petits i afilats (que segueixen l’estil inaugurat pel Kona) el fan una mica estrafolari als ulls dels compradors europeus.

De fet, aquesta quarta generació del Santa Fe ha estat dissenyada íntegrament a Corea i per això presenta un disseny una mica diferent del que coneixem al Vell Continent. Ara bé, Hyundai té clar que el seu és un producte global, i que ha de funcionar a l'Àsia, als Estats Units i el Canadà, a l'Amèrica Llatina i, en menor mesura, a Europa.

A banda del seu frontal, ens sorprenen les nervadures marcades que creen línies de tensió en la carrosseria, i que generen una imatge poderosa i musculada. Té una cintura elevada i ascendent que aporta vigorositat a la part posterior del cotxe, on hi destaquen un gran difusor i una tira òptica que uneix els dos grans fars, un recurs estilístic molt utilitzat per Volkswagen, Seat o Skoda. Els passos de roda pronunciats i les enormes llandes de 20 polzades acaben de culminar un aspecte imponent.

Els interiors del nou Santa Fe també evolucionen cap a un disseny més sofisticat i enfocat a la part alta del mercat, amb un quadre d'instruments digital de 12,3 polzades i una consola central presidida per una pantalla tàctil de 10,25 polzades. L’altra novetat és un selector de mode de conducció circular que farà les funcions de canvi de marxes i que permetrà modificar mapes i paràmetres i fins i tot el mode de tracció que preferim en funció del ferm per on circulem o les condicions meteorològiques en què ens trobem.

De moment Hyundai no ha volgut confirmar quins motors utilitzarà la quarta generació del Santa Fe, tot i que la seva plataforma inclou la possibilitat de fer servir per primer cop en aquest model versions híbrides i híbrides endollables o plug-in, que han de ser l’element distintiu de la nova generació del totcamí gros dels coreans.