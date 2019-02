Hyundai comercialitzarà un i20N el 2020

La gran acollida dels i30N i i30N Fastback han esperonat a Hyundai per llençar-se a la comercialització d’una versió esportiva del seu utilitari del segment, l’i20. El futur i20N no veurà la llum abans de 2020, tot i que en els plans originals de la marca coreana figurava per l’any 2018. Ara bé, el procés d’electrificació de la marca i les decisions de direcció han anat posposant la seva presentació final fins l’any 2020.

Tal i com han avançat diverses revistes britàniques, el nou i20N utilitzarà un motor gasolina turbo 1.6 T-GDi de quatre cilindres en línia que oferirà una potència al voltant dels 200 o 210 CV, per igualar les forces amb els dos grans dominadors del segment, els actuals Volkswagen Polo GTI i Ford Fiesta ST, un autèntic esportiu que vam poder provar fa algunes setmanes.

El futur i20N utilitzarà una plataforma de tracció davantera, igual que els actuals i30N i i30N Fastback, i un canvi manual o automàtic de sis relacions. A més a més rebrà algun element decoratiu que evoqui a l’actual i20 que disputa el campionat del món de ral·lis (WRC) tot i que serà mecànicament molt diferent a aquest.

Els plans dels coreans amb la nova divisió N no s’acaben aquí, ja que Hyundai també està treballant en una versió N del Tucson, el seu totcamí compacte, per competir amb les versions Cupra, R o S dels Ateca, Tiguan o Q3, per exemple. El futur Tucson N disposaria d’un sistema de tracció integral i una potència final al voltant dels 300 CV, una xifra que el convertiria en un dels SUV esportius més potents del segment.