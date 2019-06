Hyundai Kona Hybrid: un SUV ecològic amb ADN urbà

Ara fa un temps vam poder provar el nou Hyundai Kona, un ‘crossover’ polivalent de tall urbà que ens va sorprendre per la seva agilitat i la potència del seu motor de gasolina de 177 CV. De fet, des d’aleshores Hyundai ha utilitzat mecàniques dièsel o gasolina per impulsar el seu totcamí, i no ha sigut fins ara que els coreans han presentat la primera versió híbrida amb etiqueta ECO aprofitant la mecànica del Kia Niro, un altre model que també hem pogut provar.

El nou Hyundai Kona Hybrid té en el punt de mira el Toyota C-HR, un cotxe totalment híbrid que ja s’ha fet un lloc destacat al mercat, però a diferència del model japonès, el coreà podria incorporar també variants endollables o ‘plug-in’ aprofitant la base mecànica i tecnològica de l’Ioniq.

Mecànicament aquest Kona Hybrid marida un motor de gasolina atmosfèric 1.6 de 105 CV amb un petit motor elèctric que afegeix 43 CV addicionals per oferir una potència total combinada de 141 CV i 265 Nm de parell gestionats per una caixa de canvis de doble embragatge de sis relacions.