Hyundai Elevate, un cotxe que camina per salvar vides

Els cotxes que caminen han estat fins ara reservats als còmics, sèries i pel·lícules de ciència-ficció, però Hyundai ha volgut sorprendre a tothom amb el seu prototip anomenat Hyundai Elevate, un cotxe capaç de caminar per si mateix i accedir a aquelles zones on ma podria fer-ho un vehicle amb rodes convencionals.

L’objectiu de la marca coreana Hyundai és el de crear un cotxe d’emergències capaç de donar resposta a les necessitats d’abastiment de material i evacuacions de persones dels equips de rescat durant les primeres hores després d’un desastre natural, que són les més decisives per intentar salvar el màxim de persones i minimitzar els danys col·laterals.

La versatilitat de l’Elevate, amb diversos modes de funcionament, el fa útil per donar servei en diversos escenaris d’emergències, tals com accidents de trànsit, incendis forestals, huracans, tsunamis, inundacions o terratrèmols. A més a més també pot servir de cotxe de transport per traslladar persones amb mobilitat reduïda o facilitar-ne la seva capacitat per superar diferents obstacles en entorns urbans o rurals.

A més a més aquest prototip coreà disposa d’una porta davantera amb una rampa per facilitar l’accés a l’interior de l’habitacle a persones amb mobilitat reduïda o immobilitzades durant les tasques de rescat.

Aquest prototip utilitza una plataforma totalment elèctrica, tot i que Hyundai no ha revelat les xifres oficials d’autonomia i potència del seu motor elèctric. El que sí ha explicat la companyia coreana és que un cop sobre l’asfalt en mode convencional pot circular a la velocitat màxima permesa per autopistes i autovies de la major part de països del món.