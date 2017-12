Honda patenta una moto amb pila d’hidrogen

Aviat farà deu anys que Honda va presentar el primer cotxe del món que funcionava amb una pila d’hidrogen. Aquell prototip, presentat al Saló de Tòquio de 2008, va ser batejat amb el nom de Clarity Fuel Cell, i després d’un temps de prova va començar la seva comercialització al Japó.

Dos quinquennis més tard Honda vol repetir la mateixa jugada amb un vehicle de dos rodes. De fet Honda ha signat una aliança amb Toyota i Nissan per desenvolupar aquesta tecnologia, molt popular al país del sol naixent, i que de moment s’està materialitzant amb l’implamtació d’una xarxa d’estacions d’hidrogen arreu del país.

Segons es pot observar en els esborranys patentats per Honda, la seva moto d’hidrogen posiciona el dipòsit d’hidrogen sota el seient del conductor i sobre l’eix posterior, mentre que col·loca la bateria i la cel·la de combustible a l’espai tradicionalment allotjat pel motor de combustió.

Mentre que es necessiten hores per recarregar un vehicle elèctric, les cèl·lules d’hidrogen es poden omplir més o menys en el mateix temps que un vehicle de gasolina. Amb tot, aquesta tecnologia encara no està plenament desenvolupada per qüestions logístiques, ja que transportar i emmagatzemar hidrogen i els seus costos de producció són encara elevats. Durant els propers anys, Honda pretén introduir 19 noves motocicletes, incloent-hi les seves primeres motocicletes elèctriques i híbrides.