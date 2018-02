Harley-Davidson tindrà una moto elèctrica el 2019

Matthew Levatich, president de Harley-Davidson, ha confirmat que la llegendària marca nord-americana comercialitzarà una motocicleta totalment elèctrica durant els pròxims 18 mesos. Aquesta iniciativa, considerada gairebé un ultratge per milers de puristes de la marca, respon a les necessitats comercials de la marca de Milwaukee –que arrossega diversos anys de davallada de volum de vendes de les seves motos- així com obrir el seu producte a nous segments de la població.

Els resultats comercials de Harley-Davidson la poden obligar a tancar la seva fàbrica de Kansas i acomiadar els seus 800 treballadors

Les noves motos elèctriques de Harley-Davidson no podran comptar amb el so que caracteritzen les seves motocicletes convencionals, però aquesta estratègia també s’inscriu en la necessitat de netejar la imatge de la marca, força malmesa després d’un nou escàndol de les emissions contaminants que va afectar a la marca nord-americana.

De fet Harley-Davidson ja va presentar fa un temps un prototip de motocicleta elèctrica anomenat LiveWire, que destacava per un disseny molt esportiu i un potent motor elèctric de 74 CV que la permetia accelerar de 0 a 100 en menys de 4 segons, i una autonomia real d’uns 100 quilòmetres.

La nova estratègia elèctrica de la marca és, per tant, una aposta per la continuïtat de la llegendària marca de Milwaukee en un mercat on les emissions i el seu impacte mediambiental faran naufragar als fabricants tradicionals que no apostin per integrar vehicles eficients i ecològics a la seva gamma.