Golf GTI The Original: retorn al passat

Ara fa 44 anys que Volkswagen va crear el Golf GTI, el compacte de prestacions esportives que s’ha convertit per mèrits propis en la referència del segment. Per celebrar-ho ha preparat una edició especial limitada de 44 unitats del GTI actual –una unitat per cada any de vida del model– que ja es poden reservar amb un preu de venda de 40.600 euros.

Aquesta edició especial limitada, anomenada The Original, inclou alguns detalls estètics que volen homenatjar el primer model GTI de la saga, com ara una carrosseria de tres portes, unes llandes BBS de dinou polzades inspirades en el model original o diversos detalls de color negre en els retrovisors i l'aleró.

A més a més, el GTI The Original inclou unes tires adhesives de color negre que recorren tota la part inferior de la carrosseria i diversos detalls commemoratius en els interiors, com ara una placa identificativa amb el número de sèrie o els entapissats de quadres que evoquen el model original.

Pel que fa a la mecànica, el GTI The Original manté el motor 2.0 TSI de 245 CV associat a un canvi manual de sis relacions (no existeix la possibilitat de disposar de canvi automàtic DSG en aquesta edició d’homenatge) i una plataforma de tracció davantera que li permet accelerar de 0 a 100 en només 6,2 segons.