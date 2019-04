Genesis Mint Concept: els elèctrics no han de ser lletjos

Genesis, la filial de luxe i alt rendiment del grup coreà Hyundai-Kia, ha presentat el Mint al Saló de Nova York, esdevenint la primera gran sorpresa en mobilitat ecològica de la fira nord-americana. Aquest fabricant, gairebé desconegut a casa nostre, és molt popular i respectat als Estats Units i el Canadà, on acumula desenes de milers de cotxes venuts cada any.

El Mint és un prototip de vehicle urbà que destaca per una línia esvelta i elegant, amb tres cossos o volums i unes formes suaus que caracteritzen el seu disseny atemporal i alliberada de les tensions estètiques més modernes, que busquen emfatitzar el múscul i el poder per sobre del disseny pur. En aquest sentit, el prototip de luxe asiàtic destaca amb una personalitat pròpia i diferenciada, amb elements com ara el maleter amb obertura lateral amb portes de tisora, uns grups òptics led minimalistes i funcionals o uns passos de roda posteriors eixamplats.

Pel que fa als interiors del prototip, Genesis ha volgut crear un espai diàfan i modern amb només dues places, molt tecnològic i funcional, que no vol renunciar a un punt de disseny orgànic, amb un volant i materials diversos de pell, cuir i algunes insercions d’alumini.

Els coreans no han volgut especificar la potència del seu Mint, més enllà d’explicar que tindrà un sol motor elèctric i unes bateries d’alt rendiment que permeten una autonomia de 325 quilòmetres i que es poden recarregar en un punt de càrrega ràpida fins a 350 kW.