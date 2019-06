Ford Mustang Shelby GT500: el Mustang més macarra de la història

El Ford Mustang és un dels cotxes més desitjats de la història. De fet, aquest Muscle Car americà s’ha convertit ja en una icona mundial, en un aparell que va més enllà de l’automoció per convertir-se en un element més de la cultura nord-americana contemporània.

Ara Ford vol anar més enllà amb el nou Mustang Shelby GT500 que començarà a vendre la tardor vinent i que extreu 771 CV i 847 Nm de parell del seu motor V8 5.2 posat a punt per Shelby. El propulsor ha estat modificat amb l’ús massiu d’alumini a la carcassa i la culata, unes noves bieles forjades més resistents i lleugeres i un nou compressor volumètric. Totes aquestes millores fan que el motor sigui més potent, rígid i efectiu.

El Mustang Shelby GT500 també utilitza una caixa de canvis automàtica específica de doble embragatge i set relacions signada per Tremec i un eix de transmissió que comunica el motor amb l’eix posterior fabricat en fibra de carboni.

A part de la millora mecànica, el nou Mustang Shelby GT500 també disposa d’unes llandes de 20 polzades de fibra de carboni associades a uns neumàtics Mchelin Pilot Sport Cup 2 i uns frens gegants de sis pistons i 420 mil·límetres de diàmetre signats per Brembo. Per acabar, el Mustang Shelby GT500 utilitza un espectacular aleró també de fibra de carboni heretat dels models GT4.

Els interiors del Mustang Shelby GT500 també es posen a punt amb uns seients específics signats per Recaro, inspirats en els de competició, i diverses aplicacions com el cronòmetre o el mesurador de forces G pensades per un ús intensiu en circuit.

Com és habitual en aquesta mena de cotxes, el Mustang Shelby GT500 té un mode ‘drag race’ amb ‘launch control’ que permet sortir disparat en curses d’acceleració i un nou mode anomenat ‘line block’ que bloqueja les rodes davanteres i permet cremar neumàtics fent ‘donuts’ o derrapades a l’asfalt.

Però per poder comprar el nou Mustang Shelby GT500 caldrà sort i una bona cartera, ja que Ford no té previst comercialitzar el seu cotxe a Europa i se centrarà en el mercat nord-americà.