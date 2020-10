El Ford Mustang Mach 1 arriba a Europa

El Mustang Mach 1 és el Ford Mustang més potent de tota la gamma, gràcies als seus 460 CV extrets del seu genuí motor V8 de cinc litres de cubicatge i associat a una caixa de canvis manual específica que vol fer les delícies dels conductors més passionals (opcionalment Ford també oferirà una caixa de canvis automàtica de 10 relacions).

A més, aquesta versió Mach 1 del Mustang també inclou una posada a punt específica gràcies a un treball de xassís especial i a una direcció més directe i comunicativa mitjançant nous ajustaments electrònics i millores en els amortidors que el fan més rígid i estable. Ford fins i tot hi ha col·locat barres estabilitzadores més grans, les quals converteixen aquest model en una autèntica taula de planxar, que, si bé sacrifica una dosi de comoditat, converteix el Mustang Mach 1 en una màquina ideal per batre el cronòmetre al circuit o mantenir un ritme àgil en tot tipus de registres.

Pel que fa a l’aerodinàmica, el Mustang Mach 1 presenta millores importants que permeten incrementar un 22% la seva càrrega aerodinàmica, cosa que millora molt la tracció del cotxe quan circula ràpid. Amb tot, la seva carrosseria no presenta cap gran canvi significatiu més enllà d’un nou espòiler davanter, entrades d’aire laterals i un nou difusor posterior.

Per acabar, Ford encara no ha confirmat el preu del Mustang Mach 1 a Europa, tot i que sí que ha anunciat que serà una edició limitada i que per això rebrà un treball estètic específic consistent en un to de pintura especial, llandes específiques i diversos adhesius que volen convertir aquest Mustang Mach 1 en un homenatge al model original dels anys 60 del segle passat.