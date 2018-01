Ford Mustang Bullitt, homenatge a Steve McQueen

Steve McQuenn va estrenar la pel·lícula 'Bullitt' el 1968, tot just ara fa mig segle. Ford ha aprofitat aquesta realitat per presentar una edició especial limitada del Mustang que rebrà el nom de la pel·lícula.

50 anys després, el nou Mustang Bullitt rep el mateix color verd que el model original de la pel·lícula, anomenat Dark Highland. En tractar-se d’una edició limitada, Ford utilitzarà el motor més potent de la gamma, el V8 de cinc litres que aporta 475 CV associat a un canvi manual (amb el pom de la palanca de color blanc, com l’original).

Les referències al model original també inclouen unes llandes de 19 polzades específiques per aquesta edició limitada i de disseny ‘vintage’, com també els tubs d’escapament pintats de color negre. Les carrosseries aniran pintades de color verd, tot i que opcionalment també es poden demanar algunes unitats pintades íntegrament de negre.

Per contra, els interiors del Mustang Bullitt en tenen poc, de retro, ja que utilitzen les últimes tecnologies com ara una pantalla tàctil de 12 polzades, seients Recaro, volant de cuir o suspensió magnètica, entre d’altres. Ford encara no ha anunciat el preu final d’aquesta edició especial, i si preveu portar algunes unitats al nostre mercat.