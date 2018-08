Fiat Punto, punt final

L’any 1993, ara fa exactament 25 anys, Fiat va fabricar el primer Punto de la seva història. Aquest cotxe, que va néixer amb la difícil missió de substituir el mític Uno, va ser obra del dissenyador Giorgetto Giugiaro, i va viure tres generacions al llarg de la seva història, amb un total de més de 9 milions d’unitats venudes arreu del planeta.

El Punto era un cotxe accessible, amb molt èxit als països amb menys capacitat adquisitiva gràcies al seu preu competitiu i a un disseny trencador. De fet, la primera generació del Punto (1993-1999) va suposar un autèntic ‘hit’ comercial en molts països. El seu aire juvenil però pràctic i racional el va convertir en un cotxe molt apreciat.

La segona generació, apareguda l’any 1999, va seguir liderant el segment B durant un temps, especialment en els mercats emergents i del sud europeu, però va començar a perdre pistonada davant l’arribada de nous models més ‘chic’ i amb més glamur, com el seu germà de gamma 500 o el MINI.

L'últimageneració del Punto, que va néixer l’any 2005, sí que va ser un rotund fracàs comercial. Mai va arribar als nivells de popularitat de les dues primeres generacions, tot i el seu disseny realment encisador (vigent encara avui) o l’existència de versions Abarth molt més vitaminades i radicals.

Però les noves normes d’emissions i de seguretat europees, sumades al poc impacte comercial del cotxe, han sentenciat el Punto a la desaparició. Fiat se centrarà cada cop més en nínxols de mercat més rendibles i amb més valor afegit, com la família 500 i el 124, i abandona el segment ‘low cost’, on l’arribada de marques asiàtiques com Kia i la romanesa Dacia han menjat una part molt important del mercat als italians.